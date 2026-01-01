ETV Bharat / business

ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਏ ਟੈਕਸ ਰੇਟ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸਿਗਰਟਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਗਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗ ਗਏ।

ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ (canva)
By ETV Bharat Business Team

Published : January 1, 2026 at 4:07 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।

GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ, ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ, ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ GST ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀੜੀਆਂ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ GST ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ, ਫਿਲਟਰ ਖੈਨੀ, ਜ਼ਰਦਾ, ਸੁਗੰਧਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਵਰਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ MRP-ਅਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, GST ਕੀਮਤ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੁਟਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ,

  • ਗੁਟਖਾ 'ਤੇ 91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
  • ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
  • ਜ਼ਰਦਾ (ਸੁਆਦ ਵਾਲਾ ਤੰਬਾਕੂ) 'ਤੇ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
  • ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਸਟਿਕਸ ₹2,050 ਤੋਂ ₹8,500 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੱਕ ਵੰਡਯੋਗ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਸੈੱਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੰਬਾਕੂ, ਜ਼ਰਦਾ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ) ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਿਗਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗ ਗਏ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਗਰੇਟ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਿਗਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਗਰੇਟ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰ ਆਈਟੀਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 4% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ, ਆਈਟੀਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 6.45% ਡਿੱਗ ਕੇ 376.55 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੌਡਫ੍ਰੇ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 10.33% ਡਿੱਗ ਕੇ 2478.30 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿਗਰੇਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

