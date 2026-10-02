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ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਵੀਕਐਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

MAHATMA GANDHI JAYANTI
ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ (IANS)
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By ETV Bharat Business Team

Published : October 2, 2026 at 11:02 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਬਜ਼ਾਰ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਮਵਾਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ

ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸਤੂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 2026 ਲਈ ਬਾਕੀ ਛੁੱਟੀਆਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟਾਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਅੱਜ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੀ ਛੁੱਟੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2026 ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

  • 10 ਨਵੰਬਰ: ਦਿਵਾਲੀ
  • 24 ਨਵੰਬਰ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ
  • 25 ਦਸੰਬਰ: ਕ੍ਰਿਸਮਸ

ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ (1 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰੀ, ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 570.59 ਅੰਕ (0.79%) ਡਿੱਗ ਕੇ 71,909.70 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਾਡੇ ਵਿੱਚ 1,187.41 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਨਿਫਟੀ ਵੀ 198.50 ਅੰਕ (0.88%) ਡਿੱਗ ਕੇ 22,421.95 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਵਰਸੋਲਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ
ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਬਜ਼ਾਰ
GANDHI JAYANTI
MAHATMA GANDHI JAYANTI

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