ਰੀਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫਾ, ਯੂਟਿਊਬ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗਾ Facebook-Instagram ਦਾ ਅੰਕੜਾ
YouTube India 2025 Impact Report ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਕੱਲੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
Published : October 10, 2026 at 4:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (Content Creators Income) ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲੀਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਗਭਗ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਕਸਫੋਰਡ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ YouTube India 2025 Impact Report ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਕੱਲੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ₹18,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 9.6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4.12 ਮਿਲੀਅਨ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ, ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ (ISB) ਅਤੇ ਹੈਸ਼ਫੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.12 ਮਿਲੀਅਨ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਤੋਂ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 8% ਤੋਂ 12% ਸਰਗਰਮ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 150,000 ਤੋਂ 250,000 ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਲੱਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਹਨ। ਯੂਟਿਊਬ ਇੰਡੀਆ 2025 ਇਮਪੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ₹100,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹21,000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ
ਯੂਟਿਊਬ ਇੰਡੀਆ 2025 ਇਮਪੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹਨ ਜੋ 10 ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ₹21,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹21,000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਹਨ।
ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, 2030 ਤੱਕ ₹12.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (BCG) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ PIB - ਇੰਡੀਆਜ਼ ਕਰਿਏਟਰ ਇਕਾਨਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਿਏਟਰ ਇਕਾਨਮੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ₹1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 2030 ਤੱਕ 9.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ?
ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਡੀਆ, ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਟਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ₹29,392 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ) ਕਮਾਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹22,730 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 29% ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
YouTube ਨੇ ਦਿੱਤਾ 9.6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
YouTube ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ GDP ਵਿੱਚ ₹18,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ 9.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 73% ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ YouTube ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ YouTube ਚੈਨਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਹਨ।
ਰਚਨਾਤਮਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਘਰ, ਸੰਪਾਦਨ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ
ਭਾਰਤੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 10 ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ
ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 4.12 ਮਿਲੀਅਨ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਗੈਰ-ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। 2020 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 6.4 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਾਧਾ 2.6 ਗੁਣਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 42% ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ 58% ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।