ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਮਕਿਆ ਆਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 32% ਤੋਂ ਵੱਧ
ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 31.82% ਵਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 25.36 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਈਵੀ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਹੈ।
Published : October 6, 2026 at 1:12 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (FADA) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ 31.82% ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 25,36,920 ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟ ਅਧਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.69% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ, 6 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
FADA ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਤੰਬਰ 2026 ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਰਿਟੇਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਤੰਬਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਵਿਕਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
- ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ: ਕੁੱਲ 17,90,188 ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 33.08% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ: ਵਿਕਰੀ 32.10% ਵਧ ਕੇ 4,27,213 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
- ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ: ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ 37.62% ਵਧ ਕੇ 1,03,557 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
- ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ: ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 22.25% ਵਧ ਕੇ 1,32,570 ਯੂਨਿਟਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 13.75% ਵਧ ਕੇ 76,906 ਯੂਨਿਟਾਂ ਹੋ ਗਈ।
- ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਕਰਣ: ਪਹੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 38% ਵਧ ਕੇ 6,486 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY27) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਵੀ 1,55,12,319 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 20.77% ਵੱਧ ਹੈ।
ਈਵੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 41% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ (41.27%) ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਦੀ ਵਿਕਰੀ 3.34 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਸਰਵਕਾਲੀਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ EV ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਗਭਗ 13% ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦਾ 8.45% EV ਦਾ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ ਆਟੋ ਰਿਟੇਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮਹੀਨਾ
FADA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਈ ਗਿਰੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2026 ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਰਿਟੇਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ GST 2.0 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਡੀਲਰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਲਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 78% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਰ ਪੱਖ ਦੌਰਾਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਹੁਣ ਨਵਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, 63% ਡੀਲਰ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।