ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ? ਭਾਰਤ ਦੇ 40% ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਰਿਪੋਰਟ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਜਬਲ 28%ਵਧਿਆ, ਪਰ 40% ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। 2030 ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : March 17, 2026 at 6:23 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਜਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਮੰਗਲਵਾਰ (17 ਮਾਰਚ, 2026) ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ "ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ 2026" ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਖਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਜਾਣੂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ 'ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਲ'
ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਰ 25-29 ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਰ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਘਟ ਰਿਹਾ ਦਾਖਲਾ
ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2017 ਵਿੱਚ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਰੋਜ਼ਾ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ "ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਬਾਅ" ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਪਾੜਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ:
- ਘਟੀ ਹੋਈ ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਖੇਤਰੀ ਬਦਲਾਅ: ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਜਬਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਉਜਰਤ ਲਾਭ: ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2011 ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਉਜਰਤ ਵਾਧਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੇ 'ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼' ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ 2026' ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।