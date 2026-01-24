ETV Bharat / business

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੁਨਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੇਗਾ ਭਾਰਤ, WEF ਦੇ ਰੀਸਕਿਲਿੰਗ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਲ

ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

India will become the skill capital of the world
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੁਨਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੇਗਾ ਭਾਰਤ (ians)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : January 24, 2026 at 2:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ (WEF) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 45 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 14.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦਾਵੋਸ-ਕਲੋਸਟਰਸ ਵਿੱਚ WEF ਦੀ 56ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ, ਫੋਰਮ ਨੇ ਵਰਕਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲੋਬਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। WEF ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

WEF ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਵਪਾਰ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਪਾਰਕ ਹੁਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ "ਰੀਸਕਿਲਿੰਗ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ" ਪਹਿਲ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 850 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੁਨਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

ਰੀਸਕਿਲਿੰਗ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ AI, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਐਕਸਲੇਟਰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

WEF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਭੂ-ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਸਾਦੀਆ ਜ਼ਾਹਿਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ, ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ
GLOBAL RESKILLING REVOLUTION
ਰੀਸਕਿਲਿੰਗ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ
WEF
WORLD ECONOMIC FORUM

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.