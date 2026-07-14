ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ: ਜੂਨ 'ਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 9.87% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 9.87% ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲਣ, ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ।
Published : July 14, 2026 at 3:48 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (WPI ਮਹਿੰਗਾਈ) ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 9.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 9.68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ 2022-23 ਬੇਸ ਈਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 2011-12 ਬੇਸ ਈਅਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟ ਕੇ 27.41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:
ਖਣਿਜ ਤੇਲ: ਇਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਰਿਕਾਰਡ 46.48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 34.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਥੋਕ ਬਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 'ਡਬਲਯੂਪੀਆਈ ਫੂਡ ਇੰਡੈਕਸ' - ਜੋ ਕੱਚੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ - ਨੇ 6.14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 11.07 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ।
ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 8.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 8.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।