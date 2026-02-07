ETV Bharat / business

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ, ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲੇ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs), ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ $30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ

ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਤ ਰਿਆਇਤਾਂ

ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗਿਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲ ਜਵਾਰ, ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ, ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਿਰਿਟ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕੇ ਡਿਸਟਿਲਰ ਅਨਾਜ (DDGs) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਮੱਕੀ, ਜੌਂ, ਜਵਾਰ, ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਬਾਜਰਾ, ਕੋਡੋ, ਕਾਂਗਨੀ, ਜਵੀ ਅਤੇ ਅਮਰੂਦ ਵਰਗੇ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਟਾ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਟਾ, ਕੋਪਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ

ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਦੁੱਧ, ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ, ਕਰੀਮ, ਘਿਓ, ਮੱਖਣ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ

ਮਸਾਲੇ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਭਾਰਤੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ, ਜੀਰਾ, ਧਨੀਆ, ਲੌਂਗ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ, ਭਿੰਡੀ, ਮਟਰ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਅਤੇ ਕੱਦੂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬ, ਕੇਲੇ, ਸੰਤਰੇ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਵਰਗੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਨਾਜ ਤੇ ਆਟਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ?

ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਸਾਲੇ

ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।

