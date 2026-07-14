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ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ; ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ MSMEs ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ

ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ 'ਚ ਕੱਪੜਾ, ਆਈਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ 75,000 ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

INDIA UK CETA
ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ (ani)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 14, 2026 at 7:41 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਸੀਈਟੀਏ) ਬੁੱਧਵਾਰ, 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

30 ਅਧਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ

ਇਹ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਫਟੀਏ) ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30 ਅਧਿਆਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਨਵੀਨਤਾ, ਕਿਰਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ, ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (MSMEs) ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸੋਨਾ, ਗਹਿਣੇ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੋਲੀਮਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਡਬਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (DCC) ਬਣਿਆ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਬਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਡੀਸੀਸੀ) ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਹੁਣ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ 90 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

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