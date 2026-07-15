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INDIA UK FTA: ਹੁਣ 99% ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ, ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਨੇ 99% ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਸ?

India-UK FTA
INDIA UK FTA: ਹੁਣ 99% ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ (IANS)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 15, 2026 at 3:11 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਸੀਈਟੀਏ) ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME), ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਭ

ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ) ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ (ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ), ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ। ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ, ਚਾਕਲੇਟ, ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ 'ਤੇ 150% ਟੈਕਸ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾ ਕੇ 75% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।

14 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 14 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30 ਅਧਿਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 85% ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਕਾਈਲ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

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