India UAE Oil Deal: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ, ਹੁਣ 70 ਫੀਸਦ ਵਧਣਗੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ
ਮੋਦੀ-ਯੂਏਈ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ; ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 70% ਵਧਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ।
Published : May 16, 2026 at 2:02 PM IST
ਅਬੂ ਧਾਬੀ: ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ (ਐਸਪੀਆਰ) ਵਿੱਚ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ।
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 70% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ (ADNOC) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਲਗਭਗ 38 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਹਨ; ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਣਨੀਤਕ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ LPG ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
₹41,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। UAE ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ $5 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹41,000 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮੀਰਾਤ NBD ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਦੇ RBL ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ADIA) ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (NIIF) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ (IHC) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'ਖੇਡ ਯੋਜਨਾ'
ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਡੌਕਸ ਵਰਲਡ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਡੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ 'ਜਹਾਜ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਕਲੱਸਟਰ' ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ' ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰੀਡੋਰ
ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਸਕੇਲ ਸੁਪਰਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 'ਮੇਟਰੀ' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਏਈ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।