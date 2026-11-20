ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜੇਨੇਸਾ ਜੌਰਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
Indo-US Economic Summit:ਗਲੋਬਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜੇਨੇਸਾ ਜੌਰਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੜ੍ਹੋ ਗੌਤਮ ਦੇਬਰੋਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : November 20, 2026 at 6:45 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜੇਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਟੈਚੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੇਨੇਸਾ ਜਿਓਰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
23ਵਾਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਮੇਲਨ
ਜੇਨੇਸਾ ਜਿਓਰਗੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਇੰਡੋ-ਅਮੈਰੀਕਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ' (IACC) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 23ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ) ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਢਾਂਚਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਇੰਡੀਆ-ਯੂਐਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਡ ਇਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ' (iCET) ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਢਾਂਚਾ ਦੱਸਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 20.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਜੌਰਜੀ ਨੇ 'ਸਿਲੈਕਟ ਯੂਐਸਏ' (SelectUSA) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 20.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 19.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਦੁਵੱਲੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
.. ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
'ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ'
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਖੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਭ- ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ - ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।
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