27.2 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਨ; ਪਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮਿੱਲਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

27.2 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਨ; ਪਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮਿੱਲਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ISMA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ 9 ਫੀਸਦ ਵਧ ਕੇ 272.31 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : April 2, 2026 at 5:58 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ISMA) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ 2025-26 ਦੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 27.231 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 24.878 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ।
ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਸੰਚਾਲਨ
ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 56 ਮਿੱਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 95 ਸਨ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਇੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 8.75 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 28 ਮਿੱਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 48 ਸਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ: ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8.026 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 9.93 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3.994 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.79 ਲੱਖ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ।
ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਜਲਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ (ਬਕਾਇਆ) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਈਥਾਨੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ ਬਲਕਿ ਖੰਡ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਭੋਜਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।