ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ 46 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ, 2014 ਦੇ 3 GW ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 140 GW ਪਹੁੰਚੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : March 1, 2026 at 1:31 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਾਂ, ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਊਰਜਾ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ (ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਛਾਲ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਿਰਫ 12.5 ਘੰਟੇ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 22.6 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 23.4 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਦਬਾ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IRENA) 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਥਾਪਿਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ: 2014 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੂਰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 3 GW ਸੀ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 140 GW ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੌਣ ਊਰਜਾ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 54.65 GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਿੱਡ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, 2.39 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 7 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਜੁੜੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੁਸੁਮ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀਐਲਆਈ ਯੋਜਨਾ: ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ₹24,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2030 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ₹8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਪਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 8.78 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ 2031-32 ਤੱਕ 22.38 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।