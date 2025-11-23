Interview: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ? MSME ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
Published : November 23, 2025 at 7:39 AM IST
ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ SME ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮ ਅਜੇ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਰ-ਸੇਲਰ ਮੀਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ETV ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ETB- ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ MSME ਅਤੇ SME ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?
ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ - ਭਾਰਤ ਦੇ MSME ਅਤੇ SME ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਜੇ ਵੀ 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਤੁਰਕੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ MSMEs ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ETB - ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ - ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ MSMEs ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਡਬੈਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਝ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਦੀ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਤੁਰੰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, MSMEs ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਰਵਾਂਡਾ, ਮਿਸਰ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ MSME ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 7,542 MSMEs ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4,987 ਸੂਖਮ, 2,457 ਛੋਟੇ ਅਤੇ 98 ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮ, 61 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮ, ਅਤੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।
ETB - ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ - ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ UNIDO (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, UNIDO ਭਾਈਵਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ETB - ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ - ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ UNIDO ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। UNIDO ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉੱਨਤ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। UNIDO ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ETB - UNIDO ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ?
ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ - ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਤਹਿਤ, UNIDO ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਾਡਲ MSMEs ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਕੁਸ਼ਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ETB - ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ - ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, UNIDO ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ $4 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੰਡੀਆ SME ਫੋਰਮ UNIDO ਸੰਯੁਕਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ 4.0 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ, ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ETB - ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ - ਸਾਡਾ ਹਾਲੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 68% ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ 4.0 ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 56% AI-ਅਧਾਰਤ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3% ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ AR/VR/MR ਟੂਲਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 70 ਮਿਲੀਅਨ MSME ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦਾਅ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤੇਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ AI, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਜੁੜਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ETB - ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ - ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਗਤ ਲਾਭ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਗਤੀ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।