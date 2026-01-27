ETV Bharat / business

BMW, Mercedes ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ! ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 110% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40% ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ।

BMW Mercedes cars
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ EU ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 110% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ EU ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 110% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40% ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15,000 ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ 16.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਯਾਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ

ਘਟੀ ਹੋਈ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਅਤੇ ਬੀਐਮਡਬਲਯੂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 200,000 ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਣ (ICE) ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਕੋਟਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 70 ਤੋਂ 110 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

