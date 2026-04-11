ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਈ, UPI ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 10 ਸਾਲ
Published : April 11, 2026 at 4:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਧਿਅਮ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 10 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ 21.70 ਅਰਬ (2170 ਕਰੋੜ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹28.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ UPI ਦਾ ਹਿੱਸਾ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। IMF ਨੇ UPI ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ UPI ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 12,000 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 4,000 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ UPI ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ UPI ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE), ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਫਰਾਂਸ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UPI ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਪਿੰਨ-ਰਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ "UPI Lite" ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕੀਆਂ ਲਈ "UPI AutoPay" ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।