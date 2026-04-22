ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 72,325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ; ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਝੀਂਗੇ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
Published : April 22, 2026 at 4:16 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਨੇ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (MPEDA) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ₹72,325.82 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $8.28 ਬਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਤਰਾ 19.32 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਝੀਂਗੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ
ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਝੀਂਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਝੀਂਗੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਲੀਆ ਕੁੱਲ ₹47,973.13 ਕਰੋੜ ($5.51 ਬਿਲੀਅਨ) ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਵਾਲੀਅਮ ਵਾਧਾ 4.6% ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ 6.35% ਸੀ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੀਂਗੇ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 2.32 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 19.8% ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 14.5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਚੀਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ:
- ਚੀਨ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ, ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 22.7% ਵਧਿਆ।
- EU: ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 37.9% ਅਤੇ ਵਾਲੀਅਮ ਵਿੱਚ 35.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
- ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ: ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 36.1% ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ - ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ (Vizag), ਜੇਐਨਪੀਟੀ (JNPT), ਕੋਚੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ - ਨੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਦਾ 64% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸੀ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਝੀਂਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਮੱਛੀ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।