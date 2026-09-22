ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ! ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
Published : September 22, 2026 at 3:12 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬੰਪਰ ਛੋਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ, ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਤੇਲ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 298 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਦਰਾਮਦ ਔਸਤਨ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 46 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਅਤੇ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਬਾਸਕੇਟ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 0% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30% ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਛੋਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਇਹ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- ਸਥਿਰ ਛੋਟ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਔਸਤ ਛੋਟ 2023 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $3 ਤੋਂ $5 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ ਛੋਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇਲ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $7 ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਧੂ 60 ਤੋਂ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।