ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ; FY27 'ਚ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ੋਰ
FY27 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੜਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ।
Published : September 25, 2026 at 3:33 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੜਕੀ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ 'ਕੇਅਰ-ਐਜ ਰੇਟਿੰਗਸ' (CareEdge Ratings) ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 (FY27) ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸਥਾਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 (FY16) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 52.30 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (FY26) ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 63.73 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ: ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ 1.00 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.47 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਰ-ਲੇਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ: ਚਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 25,854 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 45,516 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਜਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼: ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ₹0.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ₹2.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ; ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ
ਕੇਅਰ-ਐਜ ਰੇਟਿੰਗਸ (CareEdge Ratings) ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਕੁਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ (ਐਸੇਟ ਮੋਨੈਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
- ਸਾਲ 2020-21 (FY21) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 36.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
- ਇਹ ਗਤੀ 2025-26 (FY26) ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ।
- ਹੁਣ, ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ FY27 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ ਕਮਾਨ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੜਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਕੇਅਰ-ਐਜ' (CareEdge) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੜਕੀ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: