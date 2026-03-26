ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2031 ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਨਵਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 2026-31 ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 4% (2-6% ਬੈਂਡ) 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

INDIA INFLATION TARGET 2031
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2031 ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਨਵਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚਾ (ani)
By ETV Bharat Business Team

Published : March 26, 2026 at 2:18 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2031 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਟੀਚੇ ਲਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ

ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 45ZA ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਸੇ 4% ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ MPC ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ 2-6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ RBI ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ

ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI) ਮਹਿੰਗਾਈ 3.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 3.37% ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 3.02% ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਮਾਟਰ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 4% ਦਾ ਸਥਿਰ ਟੀਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (ਮਾਰਚ 2026 ਲਈ) 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

