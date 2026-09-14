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ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 4.82 ਫੀਸਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਕੇ 4.82 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ।

India retail inflation rate rises marginally to 4 Point 82 percent in August
ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 14, 2026 at 5:54 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 4.82 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਛਾਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੀ 2 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੀਮਾ (comfort zone) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ।

ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ

ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 107.11 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 35.55 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 5.95 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ: ਅਦਰਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 73.82 ਫੀਸਦੀ, ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ 48.27 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਲਸਣ ਵਿੱਚ 43.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਟਮਾਟਰ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ

ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 31.09 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 13.14 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 6.72 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

RBI ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 4% ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, RBI ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY27) ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੇ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 5.1% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਅਤੇ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 4.7% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4.3% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

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