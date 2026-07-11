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ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਟੈਕਸ' 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 'ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗ਼ਲਤ'

ਭਾਰਤ ਨੇ 12.5% ​​ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

INDIA US TARIFF REVIEW
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 11, 2026 at 7:10 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 12.5% ​​ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (USTR) ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ 54 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 12.5% ​​ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੁਕਸਦਾਰ

8 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ:

  • ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਆਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • ਗਲਤ ਵਰਗੀਕਰਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ 46 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਕਿਹਾ ਹੈ।
  • ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਇਤਰਾਜ਼

ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (APEDA) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੇਆਂਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ, FICCI ਅਤੇ CII ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। FICCI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ 12.5% ​​ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਸੰਘ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣੇਗਾ।

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ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਟੈਕਸ
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