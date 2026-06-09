ਭਾਰਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ 'ਕੋਲ ਐਕਸਚੇਂਜ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, 25 ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕੋਲਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਲਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
Published : June 9, 2026 at 12:15 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਕੋਲਾ ਐਕਸਚੇਂਜ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਖਣਿਜ ਐਕਸਚੇਂਜ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025' ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 'ਕੋਲਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਿਯਮ, 2026' ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ CCO ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ
ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 'ਕੋਲਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸੰਗਠਨ' (CCO) ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। CCO ਕੋਲਾ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ CCO ਦੁਆਰਾ ਕੋਲਾ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
'ਕਈ-ਤੋਂ-ਕਈ' ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ
ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਲਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਇੱਕ-ਤੋਂ-ਕਈ' ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ; ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ 'ਕਈ-ਤੋਂ-ਕਈ' ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਰਾਂ, ਕੈਪਟਿਵ ਬਲਾਕ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ (PSU) ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂਲ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲ - ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਥਰਮਲ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ 'ਕੋਲ ਐਕਸਚੇਂਜ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਊਰਜਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।" ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' (ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ) ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।