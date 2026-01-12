ETV Bharat / business

ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 21 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 21 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ (Ians)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 2024-25 ਵਿੱਚ ₹62,408 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ ₹60,523.89 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 3.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2013-14 ਵਿੱਚ 95.79 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ, ਇਹ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 197.75 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 106 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੀਂਗਾ ਨਿਰਯਾਤ, 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 58.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੀਂਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਹੁਣ 130 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 350+ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (Ians)

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਖੇਤਰ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ 2024 (ਪ੍ਰੀ-ਡਿਊਟੀ) ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ 2025 (ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (₹35,107.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹42,322.3 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (9.62 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ) ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਝੀਂਗਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ 2014-15 ਤੋਂ 74.66 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ (ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ) ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 130 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਲ ਦਾ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹4,863.40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹7,589.93 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 56% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। (Ians)

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜਲ-ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (FIDF), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (PMMSY), ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (PMMKSSY) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ₹38,572 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ
ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ
ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ
ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

