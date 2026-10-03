ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਕਾਰ 114 ਰਾਫੇਲ ਜੈੱਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ: ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ
ਲਗਭਗ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : October 3, 2026 at 6:51 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (IAF) ਆਪਣੀ ਲੜਾਕੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ 114 ਮਲਟੀ-ਰੋਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ (MRFA) ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੈਗਾ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (G2G) ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
#WATCH | On creating a drone force, IAF chief Air Chief Marshal AP Singh says, "Drones are not revolutionary to the Indian Air Force, but evolutionary. We are growing the number of drones and loitering munitions. Whether we need a separate drone force, I don't think so. They should be a part of the same setup, and we have to be operating together. These have to be together along with other weapons so that they bring in that effect. We cannot be operating one type of weapon separately somewhere and another type of weapon separately. So we have not thought of having a separate drone force."— ANI (@ANI) October 3, 2026
176 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੇੜਾ: ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 176 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:
- 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਚਾਲਿਤ।
- 26 ਰਾਫੇਲ-ਐਮ (ਮਰੀਨ) ਜੈੱਟ: ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
- 114 ਨਵੇਂ ਰਾਫੇਲ ਜੈੱਟ: ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ MRFA ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
- ਦੂਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ: ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਦੂਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (HAL) ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
- ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰ ਏਕੀਕਰਨ: ਇਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਡਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।
- ਤੇਜਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ LCA ਤੇਜਸ ਮਾਰਕ 1A ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇਜਸ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸਕੁਐਡਰਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬੈਕਅੱਪ ਯੋਜਨਾ
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 36 ਤੋਂ 40 ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ "ਏਆਈ-ਵਧਾਇਆ" ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏਐਮਸੀਏ) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਖੋਈ-57 (ਐਸਯੂ-57) ਸਟੀਲਥ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।