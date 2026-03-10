ETV Bharat / business

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਨੇ ਫੀਸਦ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਿੱਸਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2021-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

India is the second largest arms importer in the world
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ((X/ @airnewsalerts))
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : March 10, 2026 at 5:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ" 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆਯਾਤਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (SIPRI) ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ, "ਟਰੈਂਡਸ ਇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਜ਼ 2025" ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 2021-25 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2016-20 ਅਤੇ 2021-25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 4.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ - 2016-20 (51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ 2011-15 (70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

2016-20 ਅਤੇ 2021-25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2021-25 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2016-20 ਵਿੱਚ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। SIPRI ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2011-15 ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2016-20 ਵਿੱਚ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫਿਰ 2021-25 ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2021-25 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2016-20 ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2021-25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਇਆ - ਜੋ ਕਿ 2016-20 ਵਿੱਚ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਓਸ਼ੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼

2021-25 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਓਸ਼ੇਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। 2021-25 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੇ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "2021-25 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 14ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆਯਾਤਕ ਸੀ, ਅਤੇ 2016-20 ਅਤੇ 2021-25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।" SIPRI ਨੇ 2021-25 ਵਿੱਚ 162 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਗੈਰ-ਰਾਜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ - ਯੂਕਰੇਨ, ਭਾਰਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ - ਨੇ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।

1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਯੂਰਪ ਨੇ 2021-2025 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 33% ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਸ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ 2016-20 ਵਿੱਚ 21% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2021-2025 ਵਿੱਚ 6.8% ਹੋ ਗਿਆ। 2021 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰੂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਾਜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਅਤੇ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ। 2021-2025 ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ (74%) ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ: ਬੇਲਾਰੂਸ (13%), ਚੀਨ (13%), ਅਤੇ ਭਾਰਤ (48%)।

TAGGED:

LARGEST ARMS IMPORTER INDIA
INDIA SECOND LARGEST ARMS IMPORTER
ਭਾਰਤ ਚ ਬਣਦੇ ਹਥਿਆਰ
ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤਕ ਭਾਰਤ
ARMS IMPORTER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.