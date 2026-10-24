ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ, 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ FDI, ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ?
Published : October 24, 2026 at 6:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (EB Prime Team): India FDI Record: ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੰਦੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ, 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ETV ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦਾਅ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ US$199.91 ਬਿਲੀਅਨ (₹14.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) FDI ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁੱਲ FDI ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਲਗਭਗ 25% ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਲਗਭਗ 189.09 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (₹11.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਕੁੱਲ ਐਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਲਗਭਗ 23% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਭਗ 10% ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ $83.17 ਬਿਲੀਅਨ (₹6.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ FDI ਹੈ?
ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ FDI ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (DPIIT) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ/ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਪਾਰ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ/ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, IT ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ: ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, IT ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਫਿਨਟੈਕ, ਬੀਮਾ, ਵਪਾਰ, ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਰੀਸ਼ਸ: ਟੈਕਸ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕਾਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ, ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਏਆਈ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਈਟੀ-ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ (ਬੀਪੀਓ), ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ FDI ਦਾ 85%
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ DPIIT ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 85% ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਫਿਨਟੈਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਕਰਨਾਟਕ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਹਨ।
- ਗੁਜਰਾਤ: ਨਿਰਮਾਣ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ UAE ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ GIFT ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।
- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਟਰਾਇਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
FDI ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ GDP ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਦੇ ਹਨ
FDI ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, FDI ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ GDP ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਟੀਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ FDI, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਵਿੱਚ, ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਲਰ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
FDI ਦੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ: ਇਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, FDI ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ FDI ਚੋਣਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।
FDI ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ
FDI ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡਾਂ ਨੇ, ਸਾਫਟਬੈਂਕ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਗਲੋਬਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਕੋਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Flipkart, Zomato ਅਤੇ Razorpay, ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਨਟੈਕ, ਐਡਟੈਕ, ਅਤੇ ਬਲਿੰਕਿਟ ਅਤੇ ਜ਼ੈਪਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਜ਼-ਵਣਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ FDI ਨੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
3 ਕਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ
IBEF ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, PLI (ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ) ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। 14 ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ₹1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ PLI ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ (NSWS) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।