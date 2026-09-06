ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ 'ਰੇਅਰ ਅਰਥ' ਖਣਿਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਜਰੂਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ 'ਰੇਅਰ ਅਰਥ' ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਖਣਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
Published : September 6, 2026 at 5:39 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਚੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, 'ਰੇਅਰ ਅਰਥ' ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਨ ਆਂਗ ਹਲੇਂਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਪਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਖਣਿਜ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ?
ਇਹ ਖਣਿਜ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV), ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ, ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਚੀਨ ਹੀ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਣਿਜ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਚਿਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਰਮੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਣਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।