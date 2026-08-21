ਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ EMI ਦੀ ਆਦਤ! ਦੇਸ਼ 'ਚ 28 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਬੰਗਲੇ, ਕਾਰ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਲਈ ਭਰ ਰਹੇ 4.77 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਕੀਸ਼ਤਾਂ

ਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ EMI ਦੀ ਆਦਤ! ਦੇਸ਼ 'ਚ 28 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਬੰਗਲੇ, ਕਾਰ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਲਈ ਭਰ ਰਹੇ 4.77 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਕੀਸ਼ਤਾਂ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 45.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : August 21, 2026 at 11:13 AM IST
EMI Burden on Middle Class: EMIs ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ TransUnion CIBIL ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 280 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 280 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 4,77,583, ਜਾਂ ₹4.77 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, ਕੁੱਲ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ₹69.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। RBI ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ GDP ਦੇ 45.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਧਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ETV ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਲਗਾਓ
ਕੀ EMIs ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਘਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 283 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2017-18 ਵਿੱਚ 128 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 283 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 30 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ RBI ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ (FSR) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ GDP ਦੇ 45.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 58.4% ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ?
RBI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਨੀਅਨ CIBIL ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ, 128 ਮਿਲੀਅਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ₹4361013 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ ₹341478 ਸੀ। ਇਹ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ 283 ਮਿਲੀਅਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹13509017 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਤੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ ₹477583 ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ।
ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਮੰਗ
ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਕਰਜ਼ੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਸ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ EMI ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ EMI ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ: ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਘਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਜ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ: ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਵੱਡੇ ਮੋਟੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਉਦਯੋਗ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਗਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਆਹ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਨਮਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ: ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਤੇ NBFC ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਾਂ ਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ EMI ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ? ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਤ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੌਖ, ਸੋਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲਦੇ ਰਵੱਈਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਜਾਂ 58.4% ਸਨ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 54.9% ਸੀ। 2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 50% ਸਨ।
ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ "ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ" ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ 84% ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਹੈ
ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 84% ਆਬਾਦੀ, 1,162 ਮਿਲੀਅਨ (116 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ), ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4.8%, ਜਾਂ 66 ਮਿਲੀਅਨ, ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2047 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 61% ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਗਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 6% ਤੋਂ 7% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਐਫਐਸਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਚਿਲੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਐਫਐਸਆਰ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ₹3.9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ₹4.7 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ।