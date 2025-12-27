ETV Bharat / business

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ, ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਗੈਸ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ।

India has imposed anti-dumping duties on two Chinese products
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ (AFP)
By ETV Bharat Business Team

Published : December 27, 2025 at 4:40 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਡਿਊਟੀ ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ-ਰੋਲਡ ਨਾਨ-ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਟੀਲ ਅਤੇ 1,1,1,2-ਟੈਟਰਾਫਲੋਰੋਇਥੇਨ (R-134a) ਗੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਗੈਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਡਿਊਟੀ ?

ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ, ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ US$223.82 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ US$415 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ R-134a ਗੈਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 5,251 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਫਿਲਰ ਮਾਸਟਰਬੈਚ 'ਤੇ ਵੀ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਘਰੇਲੂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ (DGTR) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। DGTR ਨੇ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੀ ਹੈ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ?

ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਜਾਂਚਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼

ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸਾਰੇ WTO ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਪਿੰਗ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

