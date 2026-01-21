ETV Bharat / business

ਰੂਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਖਾਇਲ ਮਿਸ਼ੁਸਤੀਨ

ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਖਾਇਲ ਮਿਸ਼ੁਸਤੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਦੱਸਿਆ।

INDIA RUSSIA TRADE TIES
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ (ani)
By ETV Bharat Business Team

Published : January 21, 2026 at 11:53 AM IST

2 Min Read
ਮਾਸਕੋ: ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਖਾਇਲ ਮਿਸ਼ੁਸਤੀਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੁਸਤੀਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $68.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $13 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਵਪਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੁਣ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮਿਸ਼ੁਸਟੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ੁਸਟੀਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ "ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ" ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ G-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੂਬਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਿਸ਼ੁਸਟਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।






