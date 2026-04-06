ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 57.5 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ।
Published : April 6, 2026 at 1:50 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 'ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ' - ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ - ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਮਾਸਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀਐਮਆਈ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪੀਐਮਆਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ' ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 58.1 ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 57.5 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਚਕਾਂਕ 50-ਅੰਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ
ਘਰੇਲੂ ਮੰਦੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ
ਸਰਵੇਖਣ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਬਿਜਲੀ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ - ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਮਹਿੰਗਾਈ' 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਡੇਟਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, HSBC ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਾਂਜੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਯਾਤ ਮੰਗ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ।
'ਸੰਯੁਕਤ PMI ਆਉਟਪੁੱਟ ਸੂਚਕਾਂਕ' - ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ - ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 58.9 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 57.0 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।