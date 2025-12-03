ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
Published : December 3, 2025 at 12:07 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ₹1,70,276 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ₹1,69,016 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਘੱਟ GST ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹1.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ₹1.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 4.6% ਵੱਧ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹14,75,488 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 8.9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ GST (CGST) ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹34,843 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ₹34,141 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ (ਐਸਜੀਐਸਟੀ) ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਘਟ ਕੇ ₹42,522 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀਐਸਟੀ (ਆਈਜੀਐਸਟੀ) ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹50,093 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ₹46,934 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ 1.3% ਵਧ ਕੇ ₹1,52,079 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ 4% ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2025 ਲਈ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹12,79,434 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹11,92,455 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 7.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ₹1,69,002 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ₹1,68,054 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਰਿਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ ਰਿਫੰਡ ₹18,196 ਕਰੋੜ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 4% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਰਿਫੰਡ 3.5% ਵਧਿਆ, ਘਰੇਲੂ ਰਿਫੰਡ 12% ਘਟਿਆ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 33% ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ (-41%), ਸਿੱਕਮ (-35%), ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ (-28%) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (3%), ਕਰਨਾਟਕ (5%), ਅਤੇ ਕੇਰਲ (7%) ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ (-7%), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (-4%), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (-7%), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (-8%), ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (-3%) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ 9% ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 85% ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ SGST ਸੰਗ੍ਰਹਿ 8% ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹3,37,412 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹3,62,948 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGST ਸੰਗ੍ਰਹਿ 6% ਵਧ ਕੇ ₹6,78,235 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ SGST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ -1% ਅਤੇ -3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 21%, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 13%, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10% ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5% ਵਧਿਆ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ -9% ਅਤੇ -1% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।