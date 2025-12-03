ETV Bharat / business

ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

India gross GST collection in November reaches Rs 1.70 lakh crore
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ (getty image)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ₹1,70,276 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ₹1,69,016 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਘੱਟ GST ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹1.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ₹1.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 4.6% ਵੱਧ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹14,75,488 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 8.9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ GST (CGST) ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹34,843 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ₹34,141 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ (ਐਸਜੀਐਸਟੀ) ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਘਟ ਕੇ ₹42,522 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀਐਸਟੀ (ਆਈਜੀਐਸਟੀ) ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹50,093 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ₹46,934 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ 1.3% ਵਧ ਕੇ ₹1,52,079 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ 4% ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2025 ਲਈ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹12,79,434 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹11,92,455 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 7.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ₹1,69,002 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ₹1,68,054 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਰਿਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ ਰਿਫੰਡ ₹18,196 ਕਰੋੜ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 4% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਰਿਫੰਡ 3.5% ਵਧਿਆ, ਘਰੇਲੂ ਰਿਫੰਡ 12% ਘਟਿਆ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 33% ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ (-41%), ਸਿੱਕਮ (-35%), ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ (-28%) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (3%), ਕਰਨਾਟਕ (5%), ਅਤੇ ਕੇਰਲ (7%) ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ (-7%), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (-4%), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (-7%), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (-8%), ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (-3%) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ।

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ 9% ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 85% ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ SGST ਸੰਗ੍ਰਹਿ 8% ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹3,37,412 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹3,62,948 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGST ਸੰਗ੍ਰਹਿ 6% ਵਧ ਕੇ ₹6,78,235 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ SGST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ -1% ਅਤੇ -3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 21%, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 13%, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10% ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5% ਵਧਿਆ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ -9% ਅਤੇ -1% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

