ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਖੰਡ, ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 23, 2026 at 2:47 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਛੋਟ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੈਧ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਖੰਡ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 260,000 ਟਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਆਯਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ (2025-26) ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 306 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 343 ਲੱਖ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 280 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 285 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਿਰਫ਼ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।