ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਡਿੱਗ ਕੇ 688.10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 14 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ 692.57 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ 688.104 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 29, 2025 at 7:55 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 4.472 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘਟ ਕੇ 688.104 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। 14 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 5.543 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਧ ਕੇ 692.576 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 702.28 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਕੁੱਲ ਗਿਰਾਵਟ $14.18 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹੀ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰਾਇੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (SDRs) ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ SDR 18.65 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੇ 18.56 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। IMF ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ 4.78 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਕੇ 4.75 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। SDR ਅਤੇ IMF ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਪਤੀਆਂ (FCA) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। FCA 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ $562.29 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਘਟ ਕੇ $560.60 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ RBI ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਪਜ FCA ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, RBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸੋਨਾ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, RBI ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ RBI ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।