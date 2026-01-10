ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ,ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ 9.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 9.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੇ ਐਫਸੀਏ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : January 10, 2026 at 10:24 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 9.809 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘਟ ਕੇ 686.801 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਭੰਡਾਰ 3.293 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਧ ਕੇ 696.61 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ'
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ,ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'RBI ਨੇ ਰੱਖੇ ਅੰਕੜੇ'
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਐਫਸੀਏ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਐਫਸੀਏ $7.622 ਬਿਲੀਅਨ ਘਟ ਕੇ $551.99 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਫਸੀਏ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰੋ, ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਯੇਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
'ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ'
ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ 2.058 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘਟ ਕੇ 111.262 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।
'ਆਈਐਮਐਫ ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ'
ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰਾਇੰਗ ਅਧਿਕਾਰ (ਐਸਡੀਆਰ) 25 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘਟ ਕੇ 18.778 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਥਿਤੀ 105 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘਟ ਕੇ 4.771 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ।
ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਲੋਬਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਯਾਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।