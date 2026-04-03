ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁਝ ਰਹੇ 'ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ' ਖੇਤਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਲਪੀਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

LPG-related issues
By ETV Bharat Business Team

Published : April 3, 2026 at 5:26 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਐਲਪੀਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿਘਨਾਂ'

ਵੱਧਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਆਪਣੇ ਮੀਨੂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੀਨੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਂਧਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਤੋਂ 35 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ 3,000 ਤੋਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਫਲੇਵਰਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਆਉਟਲੈਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਚਟਨੀ, ਰਵਾ ਡੋਸਾ ਅਤੇ ਉਤਪਮ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਟਲੈਟ ਹੁਣ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਅਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਚਾਅ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਅਧਾਰਤ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਨੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਗਾਹਕ ਵੱਧਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੇਹਾ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। "ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਗਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ।'

ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਚਾਹ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 4,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?" ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਵਾਇਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਸਦਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਦਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਗਾਹਕ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਸਤੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

' ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਕਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ'

ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੈ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਲਪੀਜੀ (ਐਫਟੀਐਲ) ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ₹144.5 ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹200 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ₹2,078.5 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ₹1,883 ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ₹195.5 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ₹196 ਦਾ ਵਾਧਾ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ₹203 ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ₹218 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਘਰੇਲੂ (14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਸ (CP), ਜੋ ਕਿ LPG ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, $542 ਤੋਂ $780 ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ LPG ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੇ LPG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਲੋਬਲ LPG ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਜਾਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ LPG ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ LPG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ, LPG ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਤੁਰੰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਟੇਕ-ਆਊਟ, ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਊਟਲੈਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਝੱਲਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਟਰ LPG ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਗਤ-ਕਟੌਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਰਸੋਈਏ, ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਧਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ, ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ।

ਮਾਹਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

