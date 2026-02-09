ETV Bharat / business

ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕਾਇਮ, 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 4.76 ਲੱਖ ਕੇਸੀਸੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।

india fish production
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (IANS)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : February 9, 2026 at 5:38 PM IST

2 Min Read
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ 2013-14 ਵਿੱਚ 9.579 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 19.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ₹13,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹13,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ, 4.76 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ₹3,214.32 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

KCC ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜਲ-ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (FAIDF) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ 178 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ₹6,369 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ ₹7,522.48 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ₹750 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ NABSanrakshana ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ₹12.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਬਾਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 350 ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ₹15,000 ਤੋਂ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈ।

ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ₹62,408 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਝੀਂਗਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ: ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ (GVA) ਵਿੱਚ 7.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ GST ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

