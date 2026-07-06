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ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਧਣਗੇ, ਯੂਰੀਆ, ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 15 ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

VESSELS CARRYING FERTILIZERS
ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ (ANI)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 6, 2026 at 4:38 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 20 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 3.32 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ (ਅੱਠ ਜਹਾਜ਼), 2.57 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ (ਚਾਰ ਜਹਾਜ਼), ਅਤੇ 1.11 ਲੱਖ ਟਨ ਸਲਫਰ (ਤਿੰਨ ਜਹਾਜ਼) ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਸਾਰੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 0.25 ਲੱਖ ਟਨ ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 0.45 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵਾਧੂ ਯੂਰੀਆ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਲਫਰ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ "ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ" ਰਾਹੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਮਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਜਾਰਜੀਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਰੂਸ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਮਿਸਰ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ, ਮੋਰੋਕੋ, ਮਿਸਰ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਰਡਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਕੇ (ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਮਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ) ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ 67.86 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 71.55 ਲੱਖ ਟਨ ਰਿਹਾ - ਜੋ ਕਿ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 3.69 ਲੱਖ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਉਤਪਾਦਨ 8.61 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9.84 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਪੀਕੇ ਉਤਪਾਦਨ 20.77 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ (ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ) ਉਤਪਾਦਨ 13.50 ਲੱਖ ਟਨ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 383.9 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 197.56 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਖਾਦ ਭੰਡਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਲੋੜ ਦੇ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

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UREA DAP AND SULPHUR
FERTILIZER STOCKS IN INDIA
ਰਸਾਇਣ ਖਾਦ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਭੰਡਾਰ
VESSELS CARRYING FERTILIZERS

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