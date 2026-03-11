LPG ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੱਭੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ ਗੈਸ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ LPG-LNG ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ।
Published : March 11, 2026 at 1:50 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਲਪਕ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਖੇਪ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰਮੁਜ਼ (Strait of Hormuz) ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਲਜੀਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ
ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (RIL) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਮਨਗਰ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਮਨਗਰ ਹੱਬ ਵਿਖੇ ਟੀਮਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, KG-D6 ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੈਸ ਵੰਡ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰਜੀਹ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ:
- ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ: ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ 100% ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ: ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ: ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 70-80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਟਰ-ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ 25 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।