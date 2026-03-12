ETV Bharat / business

ਰੂਸ ਬਣਿਆ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ! ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 50% ਵਧਾਈ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ LPG ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (canva)
By ETV Bharat Business Team

Published : March 12, 2026 at 2:51 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੂਸ ਬਣਿਆ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ 1.04 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (bpd) ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 88% ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰੂਸ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ: ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ?

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੂਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਐਲਪੀਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 55-60% ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਯਾਤ ਗੈਸ ਦਾ 80-90% ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ 40-45% ਹੈ।

ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20% ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੱਕੜ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ 25% ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਪਲਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

