ETV Bharat / business

ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕਾਇਮ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 52% ਤੋਂ ਪਾਰ

ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਕਾਰਡ 52% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

CRUDE OIL
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (X@GTRI_official)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : August 14, 2026 at 1:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GTRI) ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 48.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ?

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ $14.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ $7.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਤੇਲ ਇਕੱਲੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ $8.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਰੂਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਗਭਗ $7.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਲਗਭਗ $14 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਹ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 30.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਵਰਗੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਹੁਣ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ (ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਰੂਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ: ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਚਾਨਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

US TARIFF THREAT TO INDIA
INDIA CRUDE OIL IMPORTS FROM RUSSIA
ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ
CRUDE OIL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.