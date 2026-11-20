IPO 'ਚ ਵਾਧਾ ! 235 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠੇ, 500 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਲਗਭਗ 500 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 20, 2026 at 5:15 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਵਿੱਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਹਿਨ ਕਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਨੇ CII ਵਿੱਤ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 500 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ IPO ਵਾਧਾ, 235 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠੇ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY2027) ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ, 235 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਈਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਈਪੀਓ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਲਗਭਗ 62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 55% ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਂਡ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਸਤੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
AIFs ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਬਿਜਨੈੱਸ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਕੈਪਿਟਲ
ਸੇਬੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ (AIFs) ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ AIFs ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, AIFs ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਭਗ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਚਨਬੱਧ ਪੂੰਜੀ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
REITs ਅਤੇ InvITs ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
REITs ਅਤੇ InvITs ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
REITs ਅਤੇ InvITs ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਸੇਬੀ ਦਾ ਧਿਆਨ
ਤੁਹਿਨ ਕਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਦਮ ਫੰਡਿੰਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਆਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਸੇਬੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ : ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।)
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