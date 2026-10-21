ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਭੀੜ, QIB ਹਿੱਸੇ ਨੇ 7 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਿਆ
ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦਾ ₹30,213 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 2.5 ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋਇਆ।
Published : October 21, 2026 at 8:40 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ IPO, Jio Platforms, ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਂਚ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਇਸਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, IPO 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਗਾ IPO ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ 3:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, IPO ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ IPO ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ IPO ਪਹਿਲੇ 100 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਗੁਣਾ (ਭਾਵ, 100%) ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। BSE ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 197.5 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 495.6 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (QIBs) ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਇਸ ₹30,213 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੈਗਾ-ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।
QIB ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਦੁਪਹਿਰ 3:15 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਇਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 7.46 ਵਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
NII ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਿੱਸਾ 1.32 ਵਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ: ਆਮ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 60% ਸੀ।
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਟਾ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (RIL) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ 1.16 ਵਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਹੈ।
ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ₹8,109 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, IPO ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, Jio Platforms ਨੇ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਵੱਡੇ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਫੰਡ) ਤੋਂ ₹8,109.84 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਦੌਲਤ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ GIC, ਨਾਰਵੇਈ ਬੈਂਕ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ADIA), ਅਤੇ ਕਤਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ SBI ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ICICI ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, HDFC ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਅਤੇ LIC ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ IPO ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ: ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ IPO ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ:
ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 1,065 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1,119 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ: IPO ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।
ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਚੀਕਰਨ: ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟਾਕ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ (BSE ਅਤੇ NSE) 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਟਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 22 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।