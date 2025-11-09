ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ: 113 ਜੈੱਟ ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ GE ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਨਾਲ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਾਰ
HAL ਨੇ ਤੇਜਸ ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 113 ਜੈੱਟ ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ GE ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।
Published : November 9, 2025 at 1:56 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (HAL) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜਸ ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ (LCA) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 113 F-404 GE IN-20 ਜੈੱਟ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ GE ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਨਾਲ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
F-414 ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ 1991 ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ F/A-18 ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। F-414 ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ GE ਦੇ F-412 ਇੰਜਣ ਦੇ ਕੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਘੱਟ-ਦਬਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਈਕਾਨਿਕ F-404 ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ F-414, 5600 ਤੋਂ ਵੱਧ F-404/F-414 ਇੰਜਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਜਣ ਉਡਾਣ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ F-414-ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਹਨ। F-414 ਇੰਜਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇਸਦਾ ਤੇਜ਼ ਇੰਜਣ ਥ੍ਰੋਟਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਥ੍ਰੋਟਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜਣ ਨੂੰ 22,000 ਪੌਂਡ (98 kN) ਥ੍ਰਸਟ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 9:1 ਥ੍ਰਸਟ-ਟੂ-ਵੇਟ ਅਨੁਪਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। F-414 ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੰਜਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ ਸਾਬਤ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।
ਸੌਦੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
2010 ਵਿੱਚ GE ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਸੰਸਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਕਰਣ, F-414 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਜਸ ਜੈੱਟ ਲਈ F-404 ਇੰਜਣ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਜਣ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਾਦਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਡ ਇਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ (ICET) ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੈੱਟ ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (IAF) ਲਈ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (HAL) ਅਤੇ GE ਏਰੋਸਪੇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਲਗਭਗ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 8,870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੌਦੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੈੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ-ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 756 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ - ਜਾਂ 42 ਸਕੁਐਡਰਨ - ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (IAF) ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 29 ਸਕੁਐਡਰਨ (464-522 ਜਹਾਜ਼) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਆਖਰੀ MiG-21 ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GE F-414 ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸ Mk II, ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੀਡੀਅਮ ਕੰਬੈਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ (AMCA), ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟਵਿਨ ਇੰਜਣ ਡੈੱਕ ਬੇਸਡ ਫਾਈਟਰ (TEDBF) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
GE, ਐਫ-414 ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਬੋਇੰਗ ਦੇ ਸੁਪਰ ਹਾਰਨੇਟਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਪੇਨ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। GE, ਐਫ-414 ਨੂੰ 22,000 ਪੌਂਡ (98 kN) ਥ੍ਰਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਆਫਟਰਬਰਨਿੰਗ ਟਰਬੋਫੈਨ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜਣ ਜ਼ੀਰੋ ਥ੍ਰੋਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਥ੍ਰੋਟਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਫਟਰਬਰਨਰ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਥ੍ਰਸਟ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ F-414 ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਸੰਦ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
GE ਐਫ-414, 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ GE F-404 ਇੰਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ। ਇਹ 18,000 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇੰਜਣ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇੰਜਣ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚੌੜਾ-ਕੋਰਡ, ਉੱਚ-ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ (HPC) ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੀਈ ਐਫ-414 ਇੰਜਣ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੈੱਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਬੋਇੰਗ F/A-18 E/F
ਸੁਪਰ ਹੋਰਨੇਟ, ਅਮਰੀਕਾ, 1999, 600
ਬੋਇੰਗ E/A-186
ਗ੍ਰੌਲਰ, ਅਮਰੀਕਾ, 2009, 150
ਸਾਬ ਜੇਏਐਸ 39 ਈ/ਐਫ, ਗ੍ਰਿਪੇਨ ਐਨਜੀ, ਸਵੀਡਨ, 2021, 150
KAI KF-21 ਬੋਰਾਮੇ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਉਮੀਦ 2026, 120
HAL ਤੇਜਸ ਮਾਰਕ 2, ਭਾਰਤ, ਉਮੀਦ 2026, 100
ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟ ਇੰਜਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਵੇਰੀ ਇੰਜਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ DRDO ਨੂੰ ਤੇਜਸ ਲਾਈਟ ਕੰਬੈਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ (LCA) ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜੈੱਟ ਇੰਜਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (DRDO) ਨੇ ਗੈਸ ਟਰਬਾਈਨ ਰਿਸਰਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (GTRE) ਨੂੰ LCA ਲਈ GTX-37 ਇੰਜਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1989 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਕਾਵੇਰੀ ਇੰਜਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟ ਇੰਜਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ HAL ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ HF-24 ਮਾਰੂਤ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 21.6 kW Orpheus 703 ਇੰਜਣ ਦੇ ਰੀਹੀਟ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਵੇਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ 53 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ 17 ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ "ਕਾਬਿਨੀ" ਨਾਮਕ ਮੁੱਖ ਮੋਡੀਊਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਨਲੇਟ ਗਾਈਡ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1995 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਵੇਰੀ ਇੰਜਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਟੈਸਟ 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪਾਂ ਦੀ 1998 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਡਾਣ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 1999 ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਜਸ ਦਾ 2000 ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1998 ਦੇ ਪੋਖਰਣ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਵੇਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਵੇਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2004 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਤੇਜਸ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਬੈਚ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਵੇਰੀ ਇੰਜਣ ਨੂੰ 2008 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਰੂਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2007 ਵਿੱਚ GTRE ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਕਾਵੇਰੀ (K-9) ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਦਾ 4 ਨਵੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਗ੍ਰੋਮੋਵ ਫਲਾਈਟ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਡਾਣ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ 2011 ਦੀ CAG ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਛੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ।
DRDO ਨੇ 2014 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਜਸ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਵੇਰੀ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਫਰਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। DRDO ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਵੇਰੀ ਇੰਜਣ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਵੇਰੀ ਇੰਜਣ GE ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼।
ਕਾਵੇਰੀ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਨੌਂ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੋਰ ਇੰਜਣ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 3,217 ਘੰਟੇ ਇੰਜਣ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਚਾਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫਲਾਇੰਗ ਟੈਸਟ ਬੈੱਡ (FTB) ਟੈਸਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਜਣ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸੀ।
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ- ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ 81 ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੰਜਣ ਸਿਰਫ 70.4 kN ਗਿੱਲਾ ਥ੍ਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਤੇਜਸ ਤੋਂ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਥ੍ਰਸਟ-ਟੂ-ਵੇਟ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਉੱਚ-ਤਾਪਮਾਨ ਧਾਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਫਟਰਬਰਨਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਜਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਜਿਸਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ GE F-404 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ GE F-414 ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।
UCAVs ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਵੇਰੀ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਤੇਜਸ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਵੇਰੀ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨਾਂ (UCAVs) ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਟਕ ਸਟੀਲਥ UCAV ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (DRDO) ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ ਟਰਬਾਈਨ ਖੋਜ ਸਥਾਪਨਾ (GTRE) ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਵੇਰੀ ਇੰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਅਰੋ-ਇੰਜਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨਾਂ (UAVs) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਾਤਕ ਸਟੀਲਥ UCAV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਇਸ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨਾਂ (UCAVs), ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਾਤਕ ਸਟੀਲਥ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਵੇਰੀ ਇੰਜਣ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 25 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ, ਕੋਲ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੈੱਟ ਇੰਜਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਟ ਐਂਡ ਵਿਟਨੀ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਹਨੀਵੈੱਲ ਏਰੋਸਪੇਸ, ਸਫਰਾਨ ਐਸਏ (ਫਰਾਂਸ), ਰੋਲਸ-ਰਾਇਸ (ਬ੍ਰਿਟੇਨ), ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਵੀਐਡਵਿਗੇਟਲ ਅਤੇ ਐਨਪੀਓ ਸੈਟਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।