90% ਯੂਰਪੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਘਟੇਗੀ ਡਿਊਟੀ, ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ?

90% ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ।

FOOD PRODUCTS TARIFF ELIMINATION
ਭਾਰਤ ਈਯੂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (PTI)
ETV Bharat Business Team

January 27, 2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨੇ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। EU ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰਪੀਅਨ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 2032 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

FTA ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ ₹4,500 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਰਸਾਇਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। EU ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਬੀਅਰ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
  • ਸ਼ਰਾਬ (ਸ਼ਰਾਬ) 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
  • ਵਾਈਨ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ 20 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
  • ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ 110 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
  • ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ, ਮਾਰਜਰੀਨ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
  • ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
  • ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
  • ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ, 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
  • ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ।
  • ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ MSMEs ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ

ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਆਇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (SMEs) ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।

