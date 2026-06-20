ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਰੂਸ ਦੀ ਰੋਸਨੇਫਟ ਨਾਲ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ
ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦੇ ਟੋਮਟੋਰ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਈਵੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
Published : June 20, 2026 at 2:26 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਅਰ ਅਰਥਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਣਿਜ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ, ਰੋਸਨੇਫਟ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੋਮਟੋਰ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟੋਮਟੋਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਰੂਸ ਦੇ ਯਾਕੁਤੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟੋਮਟੋਰ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਸਨੇਫਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਅੱਜ, ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਣਿਜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਚੀਨੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੱਚੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਰੂਸ ਦੇ ਟੋਮਟੋਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਚੁੰਬਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹6,500 ਕਰੋੜ ($771 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਮਲਾਵੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ।