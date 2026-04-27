ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ' 'ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਣਗੇ ਦਤਸਖ਼ਤ, ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜੇ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

INDIA NEW ZEALAND FTA EXPLAINED
ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸਹੀਬੱਧ (ANI)
By ETV Bharat Business Team

Published : April 27, 2026 at 1:26 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ-ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ FTA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ 100% ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ) ਲਈ 5,000 ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ), ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੇ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ: 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਅੱਜ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਵਿੱਚ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

2010 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

