ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਕ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਵਪਾਰ $6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : August 29, 2026 at 4:16 PM IST
ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ-ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਾਂਝੀ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 2025 ਦੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਣਨ, ਊਰਜਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲਿਥੀਅਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਕਾਬਿਲ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਲਿਥੀਅਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਬਿਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਕੈਟਾਮਾਰਕਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸਾਲਟਾ ਅਤੇ ਜੁਜੂਏ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਖੋਜ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਥੀਅਮ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਵੱਧਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਆਜ਼, ਅੰਗੂਰ, ਕੇਲੇ, ਆਲੂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047" ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 2025 ਵਿੱਚ $6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 5G, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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